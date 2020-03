Hiina on ulatunud abikäe koroonaviiruse all kannatavatele riikidele ja saadab neile näomaske, arste ja muud vajalikku. Analüütikud kahtlevad, kas see on täiesti isetu taktika või täidab see ka muud eesmärki. Pealegi on Hiina võimud muutunud juba niivõrd julgeks, et seavad kahtluse alla, kas Hiinat üldse saab pandeemia vallapäästmises süüdistada.