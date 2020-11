Bidenil seisab ees huvitavate valikute aeg, sest tema ministrite hulka tõotab sattuda erakordselt palju erineva taustaga inimesi. Ainus konks on selles, et arvatavasti peavad kandidaadid heakskiidu saama senatilt, kus vabariiklased on endiselt enamuses. Kuid lõplikult selge pole praegu seegi.