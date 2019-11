Vox hirmutab Hispaania valijaid sisserändajatega. Paistab, et see mõjub

Igavlevad noorukid istuvad oma ajutist kodu ümbritsevatel pinkidel, joped Madridi novembrikuise jaheduse tõttu tihedalt kinni nööbitud. Teisel pool tara plaatanipuude all ajavad Hortaleza linnaosa elanikud oma asju, jalutavad lastekärude ja koertega ning heidavad aeg-ajalt pilke vastuvõtukeskuse poole. Siin elavate noorukite kohta öeldakse menas: alaealised saatjata välismaalased ehk menores extranjeros no acompañados.

Kohalike seas kurikuulus keskus sai üle riigi tuntuks, kui Hispaania paremäärmusliku partei Vox juht Santiago Abascal selle valimisdebatil jutuks võttis. „Mina elan Madridi töölisklassi linnaosas Hortalezas,” ütles Abascal. „Ja iga kord, kui ma tänaval käin – seal on mena’de keskus –, kohtun naistega, kes räägivad mulle, et politsei ei soovita neil tänaval juveele kanda. Ja emadega, kes muretsevad, et nende tütred langevad hilja koju tulles rünnaku ohvriks.”