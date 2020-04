Valdav osa uuringuid on näidanud, et paranenud inimeste veres leidub viirusvastaseid antikehi, kinnitas WHO. Ent osal patsientidel on neutraliseerivaid antikehi veres väga vähe, mis viitab, et taastumises võib olla kriitilise tähtsusega hoopis rakuline immuunsus.