Zelenskõi lubas Donbassile autonoomiat, opositsioon haistab reetmist

Venemaaga rahukõnelusi otsiv Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tegi sel nädalal olulise järeleandmise ja lubas Donbassis okupeeritud territooriumile laialdast autonoomiat, juhul, kui seal õnnestub Ukraina seaduste kohaselt valimised läbi viia. Steinmeieri paketiks ristitud plaani heakskiitmine peaks Zelenskõi sõnul kõrvaldama viimase takistuse uue Saksa-Prantsuse-Vene-Ukraina tippkohtumise korraldamiseks. Viimati kohtus nn Normandia formaadi nelik kolm aastat tagasi.

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas septembris Prantsuse riigipeale Emmanuel Macronile, et on uue kohtumisega nõus vaid juhul, kui Ukraina annab kirjaliku lubaduse Saksa endise välisministri ja praeguse presidendi Frank-Walter Steinmeieri järgi ristitud plaanist kinni pidada. Pärast mõningast viivitamist andis Zelenskõi üleeile paketile oma heakskiidu. Nüüd, kui Ukraina allkiri on saadud, loodab Macron, et kohtumine võiks toimuda Pariisis juba oktoobri keskel.

Kuna Ukraina pool pole nõus kirjutama alla ühelegi tekstile koos Donetski ja Luganski rahvavabariigi esindajatega, vormistati dokument Ukraina ekspresidendist erusaadiku Leonid Kutšma OSCE-le saadetud kirja kujul. Venemaa poolt kiitis paketi heaks riiki OSCE kontaktgrupis esindav endine riigiduuma esimees Boriss Grõzlov. Nõusolekut kinnitasid ka „rahvavabariikide” esindajad kontaktgrupis.