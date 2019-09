Zelenskõi võimule aidanud oligarhi investeering hakkab end ära tasuma

Kui Volodõmõr Zelenskõi tänavu Ukraina presidendiks valiti, hoiatasid tema vastased, et uus riigipea hakkab kaitsma oma endise tööandja, telekanali 1+1 omanikust oligarhi Igor Kolomoiskõi huvisid. Zelenskõi valitsusaja esimestel kuudel on need kahtlused ainult tugevnenud. Õli valas tulle peaminister Oleksi Gontšaruki esmaspäeval ilmunud intervjuu, kus too teatas, et valitsus otsib Kolomoiskõiga kompromissi panga PrivatBank sundriigistamist puudutavas vaidluses. „Olen veendunud, et praegu peame keskenduma majanduskasvule ja lahendusi otsima, selle asemel et kulutada ressursse üksteise hävitamisele,” seletas Gontšaruk ajalehele Financial Times.