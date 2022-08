Jaan Toots: Savisaar kuulas kõiki, aga Ratasel juhib parteid väike grupp inimesi

Jüri Ratase kõrval Keskerakonna esimeheks pürgiva Jaan Tootsi hinnangul on Keskerakond oma alguseaegade väärtustest taganenud ega seisa enam ei pensionäride ega teiste Eestimaa rahvuste eest. Teisipäeval antud pikemas intervjuus tuleb juttu ka Jaan Tootsi kirjust minevikust, sealhulgas Tootsi lindiskandaalist, mis on Eesti läbi aegade üks enim kajastatud avalikke mürgleid. Jaan Toots väidab, et tema kriminaalasja pani tollal kokku kaitsepolitsei ametnik Mati Tamm, kes oli Kati Tootsi armuke.