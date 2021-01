Tagasi vaadates saab öelda, et kui eelmise valitsuse kohta paljud ohkavad, et hea on neist nüüd lahti saada, siis tegelikult tegid nad olulisi asju, mida ammu ei ole Eestis söandatud isegi arutada ja mille positiivne mõju on selgelt olemas.

Raul Kirjanen, Graanul Investi juhatuse esimees