TAGATUBA | Jaht kindralitele on alanud

Nii mõnigi endine tippsõjaväelane on nüüdseks juba erakonnastatud, ent jaht praegu veel parteitutele tippsõjaväelastele on alanud. Kõva on erakond, kes saab enda ridadesse kindrali, sest nagu kindralid ise nina krimpsutades on öelnud: kuidas üldse saab nelja tärni kindraleid võrrelda näiteks erukolonelidega? Ega hierarhia järgi saagi, ent enamiku valijate jaoks on tippsõjaväelane tippsõjaväelane. Seega, jaht kindralitele ja kõrgetele sõjaväelastele on alanud.