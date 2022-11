TAGATUBA | Parempoolsed lähevad poliitika hiiglaste vastu õhukese rahakotiga

Eesti 200 on valimisnimekirjade esikolmikud otsustanud, ent praegu veel katsetatakse, kes ja millises piirkonnas võiks rohkem kõnetada. 0,9% reitinguga valimistele mineva partei Parempoolsed seis on nutusem. Raha on vähe, eelkokkulepped toetajatega pooleli. Ent Parempoolsed välistavad võimaluse, et jäävad valimistelt sootuks kõrvale. Kuna Reformierakonna, EKRE ja Isamaaga ei suuda Parempoolsed meediamahu ja reklaami vallas konkureerida, tuleb kampaania teisiti üles ehitada. Kuidas, seda veel mõeldakse.