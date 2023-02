TAGATUBA | Riigikogu võiks enne valimisi pausi teha, kõigile oleks parem

Samal ajal aga töötab vana riigikogu vapralt edasi, graafiku järgi vabariigi aastapäeva eelõhtuni välja. See on kahtlemata noobel, et kampaaniate kõrvalt teenitakse oma palk ka riigikogus kohal käimisega välja, kuid on sel ikka suur mõte, et veel kuu-kaks enne värske mandaadiga rahvaesinduse kogunemist on Toompea lossis regulaarsed töönädalad.