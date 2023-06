TAGATUBA | Kas NATO tippkohtumisel suudetakse saatuslikku viga vältida? On põhjust murelik olla

„Ma väga loodan, et suudame saavutada konsensuse enne Vilniust, et saata Ukrainale tugev sõnum. Ja tegelikult ka Putinile,“ lausus välisminister Margus Tsahkna. „Väga ohtlik on olla NATO ooteruumis, kus Ukraina on juba 15 aastat olnud. Tuleb anda selge sõnum, et nüüd lähevad protsessid käima,“ põhjendas ta.

Eesti liitudes oli meie alliansiga lõimimise formaat liikmesuse tegevuskava (Membership Action Plan – MAP). Seesama, mida soovisime Ukrainale ja Gruusiale Bukarestis, ent mis eeskätt Lääne-Euroopa mõjukamate riikide vastuseisu tõttu andmata jäi. Selle asemel lubati: „Need riigid saavad NATO liikmeks.“ Kõlaks justkui pareminigi kui liikmesuse tegevuskava, ent seda lubadust ei sisustatud Rumeenias kohapeal ega ka järgmise 15 aasta jooksul mitte millegagi. Seda nähakse ka saatuslikku viga, mis väidetavasti julgustas Venemaa presidenti Vladimir Putinit mõned kuud pärast toonast tippkohtumist Gruusiale kallale tungima. Lõpmata hulk rahvusvaheliste suhete otsustajaid ja asjatundjaid on väitnud, et Bukaresti põhjal nägi Putin, et lääs on Ukraina küsimuses sõnade, aga mitte tegude liit.

Sõnastusvariante on kuratlikult palju. Spekuleerigem. „Ukraina on teretulnud NATO liikmeks pärast sõja võitu,“ käis üks Eesti otsustajaid välja. See on lihtsalt näide. Prantsusmaa president Emmanuel Macron on rääkinud „teekaardist“. Kui pikk ja käänuline on see tee? Väga keeruline öelda, sest Vilniuse kohtumiseni on jäänud alla kahe nädala ja konsensusest ollakse veel kaugel.

Aga mis oleks see, mis ei ole liitumiskutse, ent saadaks piisavalt positiivse signaali Ukrainale ja negatiivse signaali Venemaale? Küsimus on selles, kas läänemaailma senisel kujul püsimise eest sõdivat riiki aktsepteeritakse kui lääneriikide kogukonna võrdväärset liiget. Ukraina järeldab Vilniuse kohtumisest, kas teda päriselt NATO-sse tahetakse. „Ma arvan, et sellest sõltub näiteks ka see, kas Zelenskõi tuleb Vilniusse kohale,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Vilniuses peab sõna olema tegu. Mingist MAP-ist keegi enam ei räägi. Kui see varem selge polnudki, siis Soome kiiresti alliansi liikmeks võtmine tõestas, et NATO liikmesus pole mingi formaalne protsess, vaid küsimus liikmesriikide poliitilisest tahtest. See, et Rootsi liitumine venis Türgi sisepoliitika tõttu, tõestab seda veelgi paremini. Vilniuses otsustatakse igal juhul midagi Ukrainale vastata, aga on võimalik, et see on ukrainlaste kiirkorras liitumise taotlusele vastamise esimene osa ja et järg sellele tuleb alles järgmise aasta tippkohtumisel Washingtonis.

Tekitaks muret

Selline sündmuste käik valmistaks muret. Esiteks tekib sellest negatiivne paralleel Bukarestiga. Teine probleem seisneb järgmisel aastal korraldatavates USA presidendivalimistes. Washingtoni kohtumise ajaks peaks olema selge, kas 2024. aastal võtavad taas mõõtu Joe Biden ja Donald Trump või astub võistlustulle teistsugune paar. Igal juhul on see ameeriklastele ebamugav aeg uusi suuri välispoliitilisi kohustusi võtta.

Peale selle, et Ukrainal ei maksa oodata liitumiskutset, ei tasu neil ka loota, et lepitakse kokku mingi konkreetne aastaarv või ajakava. „Kui sa paned sellise ajaraami paika, siis paned sa kõik sundviskesse. Et see peab juhtuma,“ põhjendas üks Eesti poliitikakujundajaid. „Aga olukord rindel on umbmäärane. Ei tea, kas sõda saab läbi kahe või 20 aasta pärast.“ Ta arvas, et deklareeritakse umbes midagi sellist, et Ukraina koht on NATO-s või et Ukraina on oodatud NATO liikmeks, millele lisatakse, et selleks vajatakse vastavat tegevuskava. Aga tegevuskava peaks tekkima Washingtoni kohtumiseks, mitte Vilniuses kohapeal.