TAGATUBA | Leedu poliitkemplus võib võtta Eesti maksumaksjate taskust sadu miljoneid eurosid

Üks aastate kõige dramaatilisemaid Eesti uudiseid saadeti tõuketeavitusena laiali mullu 22. septembril. „Peaminister Kaja Kallas esineb täna ETV-s pöördumisega,“ lugesid eestimaalased ekraanidelt. Keegi ei tea öelda, miks Venemaa ikkagi ei teinud katset mullu talvel Eesti, Läti ja Leedu oma elektrisüsteemist välja lülitada. 22. septembri õhtul ETV otse-eetris erakorralise pöördumisega esinenud Kaja Kallast süüdistati hirmu külvamises, teda süüdistasid isegi võimupartnerid. Teemaga tegelejad arvasid, et see juhtub. Võib-olla ei saanud Venemaa hakkama või peeti ainuüksi tekkinud ärevust rahuldavaks tulemuseks? Ehk oli Eestil vale info? Need on kõigest spekulatsioonid.