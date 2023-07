TAGATUBA | „Hoidku mokk maas!? Ei kavatsegi!“ Omavahel tülis Keskerakonda ähvardab pooldumine

6. juulil läks Keskerakonna juhatus pauguga lõhki. Parvel Pruunsilla annetatud 300 000 eurot algatas ilmselt kõige tulisema sisetüli, mida on viimastel aastatel Eesti parteides nähtud. Õli valas tulle peaminister Kaja Kallas, kes meenutas samal päeval toimunud pressikonverentsil mullu suvel teiste erakondade algatatud peretoetuste suurendamist, mis oli oravatele pinnuks silmas. „Siis käisid linna peal jutud, et Parvel Pruunsild on neile kõigile maksnud selle eest, et nad selle valitsuse lõhuksid ja teeksid [koalitsiooni] koos. Tõesti, need kuulujutud käisid ja tundub, et nendel kuulujuttudel oli päriselt alust,“ sõnas Kallas. Pruunsild nõudis seepeale peaministrilt advokaadi kaudu, et ta oma sõnad tagasi võtaks.