TAGATUBA | Eesti 200 esimees Lauri Hussar kehvast reitingust: meid on räsinud väikesed kasvuraskused ja mõned skandaalid

Valitsuserakonna Eesti 200 reiting on pärast valimisi muudkui kukkunud. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat uuringutest selgub, et märtsis oli Eesti 200 reiting üle 15% ja seejärel on pidevalt langenud. Praegu on partei reiting parlamendierakondadest madalaim: 7,8%. Kantar Emori andmetel, mis on parteijuht Lauri Hussarile rohkem meelt mööda, on aga erakonna toetus 10%. Eesti Päevaleht uuris erakonna ja riigikogu esimehelt Lauri Hussarilt, mida ta arvab reitingust ja mis saab sügisel parlamenditööst edasi.