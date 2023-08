TAGATUBA | Uus Narva võimuliit laguneb kas otsekohe või õige pisut hiljem

„Ma pole täna see, kes ma olin eile. Ka teie pole homme enam see, kes te olete täna.“ See „Viimsest reliikviast“ kuulsaks saanud ütlus sobib Narva võimuga mängijate toimimisloogika iseloomustamiseks hästi. Kujutage ette, et mõni riigikogu liige lahkub Reformierakonnast ja liitub EKRE-ga ning lahkub seejärel EKRE-st ja läheb Reformierakonda tagasi. Toompeal seda vaevalt juhtuks, aga Narvas esineb umbes sellist dünaamikat järjepidevalt.