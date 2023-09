TAGATUBA | Kaja Kallasel on jäänud Reformierakonna esimehena kümme nädalat. Ta peab midagi otsustama

Reformierakonna juhatuse, ka erakonna esimehe volitused lõppevad 22. novembril. Kui eeldada, et oravate üldkogu toimub nädalavahetusel, peaks see olema hiljemalt 19. novembril. Aega on kaks kuud ja kaks nädalat. Et see tärmin on juba nii lähedal, taipas mitu valitsuse liiget alles ajakirjanikuga vesteldes.