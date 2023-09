TAGATUBA | Kõik on nõus, et eelarve on lõhki, aga kelle tõttu? Võimupartnerid loobivad süüdistusi

„Ongi ainult rasked ja valusad otsused, sest absoluutselt viimane aeg on tõmmata 2016. aastal alustatud [kulu]rallile pidurit.“ Nii ütles peaminister Kaja Kallas (RE) teisipäeval, pärast seda, kui valitsus oli heaks kiitnud 2024. aasta riigieelarve. Sama sõnumiga tuli peaminister kolmapäeval riigikogu ette. „Alates 2016. aastast on hoogsalt tehtud püsikulusid suurendavad eelarveotsused, ilma et oleks analüüsitud, kas kuludel on püsivaid katteallikaid. Selle tulemusena on riigi rahandus viidud sügavasse miinusesse ja nii on eelarve kokkupanek sellel aastal olnud eriliselt keerulise lähtepunktiga ülesanne.“