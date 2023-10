TAGATUBA | Eurovalimiste tulemuste ennustajate lemmiknimed: Kaja Kallas, Kersti Kaljulaid, Juhan Parts

Alanud on põnev toolide mäng, kus keegi jääb kindlasti ilma. Matemaatika on järgmine. Seitsmele europarlamendi kohale pretendeerib kuus parlamendierakonda ja võib-olla ka mõned väiksemad. Vähemalt Reformierakonna ja EKRE reiting lubab mõelda kahest mandaadist. See tähendaks, et keegi Keskerakonna, Isamaa, SDE ja Eesti 200 nelikust peaks kohast ilma jääma, kui just oravad või EKRE lati alt läbi ei lähe. Eesti Päevaleht rääkis mitme teemat tundva Eesti poliitikuga nii Strasbougis kui ka Tallinnas.