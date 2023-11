TAGATUBA | Eestile piisava kaitse saamiseks joostakse ajaga võidu. Paraku arvab hulk liitlasi, et kiiret pole

„Ma jäin seal üksi, täiesti üksi,“ tunnistas peaminister Kaja Kallas Brüsselis. „Kui see jama tuleb meie hoovi peale, siis ei saa me öelda, et kolm aastat tagasi pidanuks need otsused tegema. See käib pika välbaga,“ lisas ta. Neljapäeval Brüsselis toimunud riigijuhtide kohtumisel ei oldud valmis leidma raha selleks, et pärast külma sõja lõpu mitmeks aastakümneks soiku jäetud Euroopa kaitsevõimet tugevdada.