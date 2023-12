TAGATUBA | Õpetajate palga tõusu raha ei jõudnud eelarvesse

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas leidis oma valitsemisalast kaheksa miljonit eurot. Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles, et kui see kõik läheks õpetajate alampalga tõstmiseks, võiks streik ära jääda. Ministeeriumi plaani järgi läheb see aga diferentseerimisfondi ehk selleks, et maksta lisaülesandeid täitvatele niigi ülekoormatud õpetajatele rohkem. Kui diferentseerimisfond tuleks väiksem, pahandaks see neid õpetajaid, kelle olukorra leevendamiseks lisaraha leiti.