TAGATUBA | Kas temast saab Euroopa president? Brüssel ja Strasbourg on intriigidest pungil

Kaja Kallas arvab, et Euroopa Ülemkogule valitakse uus eesistuja enne, kui ohjad 1. juulil Orbáni kätte läheksid. Ungari opositsiooni esindav eurosaadik Katalin Cseh ütles, et tema kodumaa meedias on „kurja Brüsseli“ vastu võitlev peaminister kangelase staatuses.