TAGATUBA | Kaja Kallas on vastupidav, aga temaga nurisevad juba kõik kolm koalitsiooniparteid

Kuulujutu kohaselt osalevat kohtumisel vähemalt kolm inimest: Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Hollandi peaminister Mark Rutte ja Belgia valitsusjuht Alexander De Croo. Teemaks olevat see, kes saab endale liberaalidele jääva tähtsaima ameti, mis tahes selleks on. Eeskätt on rahvusvahelises ajakirjanduses pakutud, et see võiks olla Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja koht. Praegu kuulub liberaalidele Euroopa Ülemkogu eesistuja tool. Ameteid peavad praegu vastavalt Josep Borrell ja Charles Michel.