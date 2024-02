TAGATUBA | Kaja Kallas saab turmtuld igast suunast. Just see aitabki tal peaministrina jätkata

Kallas lausunud, et tema polevat näinud vajadust seda juhatusega arutada, ning et kui ta seda teinud oleks, poleks juhatus lubanud kirja saata. Millest selline kuraas? Peaminister olevat heitnud oma meeskonnale, eeskätt juhatusele ette, et need pole tema taga ega toeta teda.