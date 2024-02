TAGATUBA | Järgmistel kohalikel valimistel Vene kodanikelt hääle võtmine eeldab 81 häält riigikogus

Peaminister ja ajakirjanik lähtusid eri arvudest, kui jutuks tuli põhiseaduse kiireloomuline muutmine. On selleks vaja kahekolmandikulist või neljaviiendikulist enamust? Mõlemad otsisid põhiseaduse välja ja asi sai selgeks: kahe kolmandikuga saab valida presidenti, aga põhiseaduse kiireks muutmiseks on vaja ikkagi nelja viiendikku ehk lausa 81 häält. Kaja Kallas arvas, et ka selline häälte kogus on siiski võimalik. „Kõik ju tahavad, see ei pruugi olla võimatu,“ ütles Kallas.