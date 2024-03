TAGATUBA | „Kaja Kallas, ära alistu Boltile!“ Euroopa sotsid ründasid Eesti peaministrit

Kas Bolti autojuht on teenusepakkuja või töötaja? Kas toidukuller on pelgalt tööampse tegev sõltumatu inimene või sõltub ta niivõrd palju äpist, mille teenistuses ta tegutseb, et seda saab pidada töösuhteks? Nendele küsimustele on püütud juba mitu aastat Euroopa Liidus lahendust leida ning vastustest oleneb palju.