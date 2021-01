TAGATUBA | USA õppetund mugavatele Eesti erakondadele: võitja saab ka rohkem annetusi

Teisipäeval valisid aastakümneid vabariiklaste kantsiks olnud Georgia osariigi kodanikud teises voorus korraga kahte senaatorit USA kongressi. Äärmiselt pisikese ülekaaluga näivad mõlemad kohad seekord minevat hoopis demokraatide kandidaatidele Raphael Warnockile ja Jon Ossoffile.

Kaks kuud tagasi toimunud esimeses voorus edestas Warnock oma vastaskandidaati, kuid Ossoff jäi vabariiklasele alla. Mis seisu vahepeal muutis?

Raha. Mõlemad demokraatide kandidaadid suutsid kahe kuuga koguda üle 100 miljoni dollari. Kahepeale kokku umbes veerand miljardit dollarit!

Eesti erakondadest seevastu on näha, et nemad ei taba peaaegu üldse ühiskonna biiti. Tuhandete liikmete, võimekate organisatsioonidega erakonnad on poliitika rahaks tegemisel lihtsalt tossikesed.