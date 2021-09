Kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud alla nelja nädala, senine Tallinna meer Mihhail Kõlvart on kõigist teistest peajagu üle. See, et Kõlvart on pealinlaste eelistatuim linnapeakandidaat, selgub Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i värsketest küsitlustulemustest. Tõsi, Kõlvarti toetus on langenud võrreldes nii aprilli (47%) kui ka augustiga (44%), ent see on endiselt kõrge, ulatudes 42%-ni. Ühegi teise linnapeakandidaadi populaarsus ei küündi 10% lähedalegi.