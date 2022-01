TAGATUBA | Bideni presidendiks saamine oli Eestile alguses kergendus, hiljem pettumus

Ameerika Ühendriikide 46. president Joe Biden on väga meeldiv inimene, ütlevad temaga kokku puutunud eestlased. „Inimlikust aspektist on Biden väga sümpaatne,” tõdes üks ligi kümnest riigiteenistujast, kes rääkis selle loo tarbeks Eesti Päevalehega. „Ta jättis väga pädeva mulje. Nad ongi fenomenaalsed. Sul on suur, tohutult konkurentsitihe süsteem ja sa oled seal püsinud terve elu. Sa ei saa olla lihtsalt mingi suvaline topis,” ütles üks Bideniga kohtunud eestlane. „Ta teab tervet Ida-Euroopat. Nad teavad meist tihtipeale rohkem kui Euroopa poliitikud, kes on meile oluliselt lähemal. Väga sümpaatne.”