Jutt on ehitushindade tõusust. Ametnike kabinettidesse saabub peaaegu iga päev töövõtjatelt kirju, milles küsitakse lisaraha. Riigihangetel laekuvad isegi juba suurendatud eelarve puhul pakkumised, mis ületavad ettenähtud summasid suurelt.

Riigil on tohutult investeeringuplaane, kuid nende saatus on aina ebaselgem. Hindade tõus – mainitakse 10%, 20% või isegi 40% kallinemist – tähendab, et juba praegu jäetakse osa ehitusplaane selgemat aega ootama.