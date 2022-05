FOTOD | Koorilauljad saavad laulupeoks valmistuda üle 300 salvestatud häälepartii abil

XIII noorte laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi sõnul on vastvalminud digilahenduse või „heebeldamise“ abil, nagu seda projekti omakeskis nimetatakse, nüüd võimalik kuulata mis tahes laulust mis tahes partiid nii eraldi kui ka vaikselt taustal kõlava kogu tervikuga. Ühtlasi on võimalik sättida nivoosid oma parema tahtmise järgi ja teha kodus iseendale vägagi mitmekülgne „kooriproov," harjutades kord oma partiid näiteks koos sopranitega, siis altidega, siis altide ja sopranitega, või mis iganes kombinatsioonides. Kõikide häälte nivoosid saab igaüks seadistada täpselt nii, nagu soovi on.

Uusbergi selgitusel tuli selle idee algimpulss Eesti Filharmoonia Kammerkoorilt, kellel jäid pandeemia ajal ära mitmed välisreisid ja ootamatult tekkis töögraafikusse vaba aega ning neil tekkis mõte panustada see haridusse. „Meil, noorte laulupeo korraldajatel, jäi üle vaid rõõmsalt nõustuda,“ nendib peadirigent ja lisab: „Eks kogu see ettevõtmine ole ka natuke ses osas pandeemia ja piirangutega seotud ning kui nüüd peaks koroonapiirangud mingil kujul veel jätkuma, siis võib taoline rakendus osutuda ülimalt vajalikuks kooride ettevalmistumisel laulupeoks. Siiski ma ise loodan, et see rakendus on lihtsalt üks abistav lisavõimalus ja ei hakka asendama kooriproove. Kooris laulmise mõte on ikkagi alati ka teineteisega kohtumise rõõm ja üheskoos kokkukõla otsimine. Mitte ükski digilahendus ei ole (õnneks!) võimeline seda asendama,“ rõhutab Uusberg.

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liikme Esper Linnamägi sõnul on selline koostöö olnud koorile suurepärane võimalus panustada muusikaharidusse ja koorilaulukultuuri edendamisse. „See on oluline osa meie missioonist ja me väga loodame, et need koori poolt sisse lauldud partiid aitavad noori laulude õppimisel ja XIII noorte laulupeoks valmistumisel,“ ütleb Linnamägi.