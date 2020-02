VIDEO | Hukkunud haiglakoridorides ja tuhanded inimesed kruiisilaeva karantiinis. Terviseameti ekspert reageerib koroonaviiruse videotele

Hiinast alguse saanud koroonaviirusesse on nakatunud üle 70 000 inimese ja neist surnud ligi 1800. Lisaks Hiinale on see levinud juba paljudesse teistesse riikidesse maailmas. Selle hirmus hoitakse tuhandeid inimesi kruiisilaevadel karantiinis ning inimesed tühistavad reisiplaane. Kui suurt ohtu see endast ikkagi kujutab ning kas Eesti oleks selle epideemaiks valmis? Delfi TV stuudios reageerib koroonaviiruse videotele terviseameti ekspert.