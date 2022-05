Maria Jufereva-Skuratovski: Putini kõne häbistab teise maailmasõja veteranide kangelaslikkust

Vanemaks saades mõistsin, et eestlaste jaoks ei tähenda see päev mitte ainult sõja lõppu, vaid ka okupatsiooni ja 1949. aasta märtsiküüditamise algust. Need on kõik meie ühise ajaloo leheküljed, mis on kirjutatud vere, valu, hävitatud saatustega. Ja nagu ma alati aru sain, on selle teadmise põhieesmärk teha kõik võimalik, et sõda enam ei korduks.