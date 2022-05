Toomas Alatalu: Putini kõnes puudus väiksemgi vihje sõja lõpule. Uudiseid oli seevastu mitu

Täna tuleb rõhutada sedagi, Putin istus punasel väljakul väliskülalisteta. Ehkki on juba kaks korda arutanud batka Lukašenkaga kollektiivse julgeolekulepingu riikide tippkohtumise korraldamist. Muide – esimesel korral oli see kõne all veel märtsi algul. Ehk siis – julm sõda on küll veninud, ent saab öelda, et Putini pilk on ka avardunud – tulid meelde nii 77-aasta tagused liitlased kui ka nende järglased, kes Putini sõnul on kõlbeliselt allakäinud. Samas oleme siiski olemas. Meile lisaks on olemas ka Putini tänased liitlased, kellega ta on selgelt valmis kohtuma, ent kes nagu ei anna näole.