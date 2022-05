Rahvusraamatukogus valmib aasta lõpuks riiklik e-väljaannete laenutusteenus

„Oluline on välja tuua, et e-väljaandeid saab lugeda sõltumata internetiühenduse olemasolust. Teose valimiseks on küll internetti vaja, aga kasutada saab seda võrguühenduseta,“ kõneles Veimann ja lisas, et tulevikus saavad teoseid ise laenutada ka vaegnägijad ning erivajadustega inimesed.

E-väljaannete laenutusteenus võimaldab kasutajal lugemiseks või kuulamiseks laenata nii ilu,- õppe- kui ka lastekirjandust ning seda seadmest sõltumata. Samuti luuakse võimalus laenutada õppe- ja teadusmaterjale, sest e-väljaannete laenutusteenusega ühinevad ka kõrgkoolid. Analüüsil selgus, et 61% kõigist lugejatest on valmis e-laenutusest teoseid tellima. E-väljaannete potentsiaalseid lugejaid on üle Eesti.

Projekti valmimistähtaeg on 2022. aasta lõpp ja see tähendab, et uue aasta alguses on e-laenutusteenus kõigile kättesaadav.

Eesti Rahvusraamatukogu sõlmis koostööleppe hanke võitnud arenduspartneriga OÜ Netgroup.