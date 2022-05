INTERVJUU | Välisminister Liimets: Türgi on alati olnud NATO laienemise tugev toetaja, lahendusi otsitakse

Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist tervitavad loomulikult kõik liitlased. Praegu ootame seda avaldust, mida kumbki riik ametlikult pole sisse pannud. See on nende riikide suveräänne otsus, aga tõenäosus on, et lähipäevadel see avaldus tuleb. Türgi on olnud kogu aeg NATO avatud uste poliitika tugev toetaja ja on juba lubanud lahendused erimeelsustele välja töötada, koos Soome ja Rootsi partneritega.