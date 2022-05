VIDEO | Panga kaotanud sõjavastane oligarh Oleg Tinkov: tegin Putinit kiites vea, andku issand mulle andeks

„Lihtsalt: nimi on mul suur, aga ma ei ole Venemaal kolm aastat käinud ja mul ei ole enam [panga] kontrollpaketti,” seletas Tinkov. „See oli bürokraatlik kiirustamine. Aga ma olen kindel, et nad nuputavad selle asja lahti, kuna britid, erinevalt meie omadest, on normaalsed inimesed. Läheb aasta, kaks, kolm, aga nad võtavad mu sealt nimekirjast välja. Olen seal täiesti teenimatult.”