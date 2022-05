FOTOD | Kadrioru kunstimuuseumis avati ajaloolisele mööblile ja tarbekunstile pühendatud näitus

Paljud Eesti muuseumide kogudesse jõudnud mööbli- ja tarbekunstiesemed ning kujutava kunsti teosed pärinevad mõisatest. Need esindavad ajastu stilistikat ja maitse-eelistusi, kuid samal ajal on mitmel neist oma ainukordne valmistamise, päritolu, säilimise või konserveerimisega seotud lugu, mida avatakse näituse saatetekstides.

Näitusel on eksponeeritud esemed ja teosed Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Narva Muuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kogudest. Kuraator on Kerttu Männiste, kujundaja Liina Unt, graafilise disaini tegi Katre Rohumaa. Näitus on avatud 4. septembrini.