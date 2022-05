Kaja Kallase "ämbrite" TOP. Peaministri prohmakad, mis ajasid avalikkuse tagajalgadele

Eelmise valitsuse ühe konkreetse erakonna sõnakasutuslikke prohmakaid ja vulgaarpoliitilist keelt mäletatakse tänaseni. Eriti hästi mäletab seda Reformierakond, kes võimule tulles Helmede lausungeid ikka ja jälle avalikkusele nina alla hõõruda armastas. Oma päiksetõusuvalitsuse kuvand loodigi paljuski vastandudes just "keskaegsesse hämarusse" jäävale EKRE-le. Kui kohased on aga Kaja Kallase enda sõnumid eestimaalastele olnud? Teie ees on peaministri "ämbrite" TOP.