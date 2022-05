Lääne-Harju vallavanem: LNG terminali rajamine Paldiski Põhjasadamasse ohustaks linlasi

Viimasel ajal on Põhjasadam olnud üsna häälekas ses osas, et LNG ujuvterminalile oleks parim võimalik koht just sealses sadamas. Tegemist on mõtlematu avaldusega, sest on rida põhjusi, miks on valitud just praegune asukoht. Rõhutan, et tegemist ei ole suvalise asukohaga, vaid see on parimaks hinnatud põhjalike uuringutega, mis on katnud kõike - ennekõike keskkonna ja elanike heaolu.