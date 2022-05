POLIITKOLUMNIST | Helle-Moonika Helme: Kaja Kallas elab vist küll teistsuguses Eestis kui meie

Naine ja väidetav empaat , peaminister Kaja Kallas ei leia endas hoolimist naiste ja laste osas, eesti perede toetamise osas…. küll aga võtab Eestile sadade miljonite eurode, sealhulgas laenuraha eest kõikvõimalikke rahvusvahelisi ja Eestile selgelt üle jõu käivaid kohustusi ukraina sõja ning rohepöördega seoses ning on võtnud eesti maksumaksja turjale kordi ja kordi rohkem sõjapõgenikke, kui meist palju suuremad ja rikkamad riigid seda on teinud või kavatsevad teha. Ma isegi julgen siinkohal väita, et kogu see kuulsus ja tema isikuintervjuud – need on ta häbematult kinni maksnud eesti maksumaksja rahaga, olles kõiges igal pool esimene, kõige innukam ja kõige suurem panustaja ja seega paistnud loomulikult silma. Aga praktiliselt on ta oma rahvusvahelise tuntuse ja kuulsuse ostnud meie kõigi rahaga.