VASTUKAJA | Peeter Espak: keskealiste valgete meeste kaitseks ehk lõpetaks nüüd päriselt diskrimineerimise

Ta esitas järgmised ühiskonna ning ka riigi kestmise seisukohalt üliolulised küsimused: „Ent kui küsida sedapidi, et kas ma olen mures, et ERRi juhtimine on vananeva valge mehe nägu, siis jah. Vaadakem juhatust ja nõukogu - miks ei ole ERRi juhtorganites noori? Naisi? Kliimaaktiviste? Muu rahvuse esindajaid?“