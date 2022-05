KOLUMN | Mart Pukk: osa rahvast karjus purukspommitatud Mariupolis Rossija, Rossija! Miks?

Venelastele on aastasadu pähe taotud mõtet, et nad on kõigist teistest paremad, kõik mis võõras paistab vaenulik ja vaenlased tuleb hävitada või siis venelasteks muuta. Kõige hullem, et need lollid rahvad ei saa ise aru oma viletsusest ja nõtrusest. Tõsist viha tekitab kui idioodid veel vastu hakkavad ja ei saa aru suurrahva päästvast missioonist.