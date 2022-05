Hiljutine lisaeelarve tekitab haridusjuhtides vastakaid tundeid. Saame kõik aru, et praegu käib sõda ning Eesti kohus on põgenikke aidata. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas oma osa anda. Samas on rakenduskõrgkoolide ja rektorite nõukogud juba mõnda aega juhtinud tähelepanu sellele, et olukord hariduse rahastamises on jõudnud kriitilise piirini ning kõrgkoolidel on raskusi toimetulekul.