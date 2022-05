Advokaadid: inkassofirma üle kolme aasta vanale nõudele tasub igal juhul vastu vaielda

Aegunud nõuete sissenõudmisel on inkassofirmad toonud ühe argumendina välja selle, et isegi kui nõue on aegunud, ei ole nõue lõppenud, sest nõude lõppemise eelduseks on üldjuhul selle täitmine. Seetõttu ei ole inkassofirma hinnangul takistatud ka selle sissenõudmine, kuivõrd aegumist kohaldab inkassofirma juristi hinnangul alles kohus võlgniku taotlusel.