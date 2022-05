Karolin Kuusiku sõjast inspireeritud looming

Karolini mõjutas väga ka Eesti kunstiakadeemia kursus, kus õppis praegune Eesti moeparemik, näiteks Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann-Põldroos. „Enne neid ka Marju Tammiku, Jaanus Vahtra, Marit Ahvena ja Anu Lensmenti kursus. Olin sel ajal keskkoolis, kui need kaks kursust oma loomingut tegid, ja see kõik tundus nii äge ja inspireeriv. Eesti moeelu on vahepeal väga palju edasi arenenud, eriti ärilises mõttes, aga tolle aja tegevuses oli mingi essents ja värskus, mitte külm kaalutletus.”