Adik Levin: maksame hinnatõusu kinni laste tervisega. Kesine koolitoit toob ülekaalu ja haigused

Eri uuringute andmetel võib arvata, et umbes kolmandik Eesti lastest on ülekaalulised või rasvunud. Ülekaaluliste laste osakaal on sajandi algusega võrreldes pea kolmekordistunud. Nüüd on selgunud, et koolitoidu valmistajad enam senise rahaga hakkama ei saa. Probleem on tõsine ja vajab tõepoolest kiiret lahendust.