Mis on meedia roll sõja ajal, kui lugejate-vaatajate ootused on täiesti vastandlikud? Ühed ütlevad, et sõda peaks kajastatama vähe, teised nõuavad maksimaalselt infot. Ühed ütlevad, et sõjas on alati nalja tehtud, teised vihastavad naljade peale jne. Meedia ülesanne on karide vahel manööverdada.