Timesi kolumnist Edward Lucas: järgmine NATO juht peaks olema eestlane, näiteks Kaja Kallas

Lucas kirjutab arvamusloos, et praeguse katastroofilise olukorra pärast Ukrainas ja eelseisva globaalse toidukriisi eest vastutavad teiste seas ka need lääneriikide juhid, kes on viimased 30 aastat Venemaa-suunalise poliitika peavoolu kujundanud. „Teisest küljest on selgunud, et täielik õigus oli idaeurooplastel, keda 30 aastat on nimetatud hüsteerilisteks ilmalõpu kuulutajateks,” lisab Lucas. „Ehkki nagu märgib Eesti peaminister Kaja Kallas, on ebaviisakas öelda, et me ju ütlesime.”