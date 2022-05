Ilmselt oleme kõik olnud olukorras, kus on tarvis kiirel sammul punktist A punkti B jõuda, ent takerdume punaste fooride rodu taha. Tihti on jalakäijate ülekäigurajale paigaldatud ka rohelise tule kutsumise nupp, ent see sageli ei täida eesmärki: oodata tuleb veel kuni terve minuti. Nii on näiteks Tallinna bussijaama juures, kus jalakäijal kulub saja meetri läbimiseks veidi üle nelja minuti. Kui ka roheline tuli pärast minutit ootamist süttib, põleb see kõigest kolm-neli sekundit. Eakamad või liikumispuudega inimesed ei jõuagi üle tee minna.